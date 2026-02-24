Kıbrıs'ta Liderler Yeniden Görüşecek - Son Dakika
Kıbrıs'ta Liderler Yeniden Görüşecek

24.02.2026 15:53
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY Lideri Hristodulidis, yakın zamanda yeniden buluşacak.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodoulidis ile Lefkoşa'daki ara bölgede gerçekleşen ve 85 dakika süren görüşmenin ardından "net bir tarih belirlenmediğini ancak yakın zamanda yeniden bir araya gelme konusunda mutabakata varıldığını" söyledi. Erhürman, "Görüşme, açık ve dürüsttü, yakın zamanda yeniden buluşacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne'nin resmi konutunda gerçekleştirilen görüşmenin "açık ve dürüst" bir ortamda geçtiğini belirten Tufan Erhürman, temasın şimdiye kadarki görüşmeler arasında en yararlısı olduğunu ifade etti.

"Yararlı oldu ama sonuç alınmadığından verimli diyemiyorum. Şimdiye kadar yapılan görüşmeler açısından en yararlı olan görüşmeydi. Modaliteyle ilgili görüşlerimizi izah etme imkanı bulduk" diyen Erhürman, çözüm sürecinin yöntemi ve çerçevesi konusundaki yaklaşımlarını doğrudan aktarma fırsatı bulduklarını kaydetti."

Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemler başlıklarında yaşanan gecikmeleri Rum lidere ilettiğini kaydederek, bu konuların müzakereciler düzeyinde ele alınacağını açıkladı. "GYÖ'lerde yaşanan gecikmelerle ilgili olarak temsilciler görüşecek. Bu başlıklarda ilerleme sağlanması için müzakereciler ayrı bir çalışma yürütecek" diye konuştu.

Görüşmenin Birleşmiş Milletler kontrolündeki bölgede yapıldığına ancak BM Kişisel Temsilcisi'nin katılımı olmaksızın gerçekleştiğine işaret eden Erhürman, iki liderin uluslararası kolaylaştırıcılık olmadan doğrudan temas kurmasının önemine vurgu yaptı.

Rum lider Hristodulidis de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 85 dakika süren temasın açık ve samimi geçtiğini söyledi. Güven Artırıcı Önlemler kapsamında kaydedilen ilerlemelerin ve mevcut gecikmelerin gözden geçirildiğini dile getiren Hristodulidis, müzakerecilere bu çerçevede yol gösterici ilkeler verileceğini ifade etti.

Hristodulidis, iki tarafın yakın zamanda yeniden bir araya gelme kararı aldığını açıklarken, BM Genel Sekreteri António Guterres ile Mart ayında görüşme talebini yazılı olarak ilettiğini duyurdu. Ayrıca Ulusal Konsey'i toplayarak siyasi partilere kapsamlı bilgilendirme yapacağını söyledi.

Tarafların, temasların sürdürülmesi ve müzakere sürecine ilişkin zeminin değerlendirilmesi konusunda karşılıklı irade beyan ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

