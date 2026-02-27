Kıbrıs Türküsü: Tarihsel Bir Anlatım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs Türküsü: Tarihsel Bir Anlatım

27.02.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Türklerinin travmalarını konu alan 'Kıbrıs Türküsü' filmi vizyona girdi.

(LEFKOŞA) - Kıbrıs Türklerinin 1957 ile 1974 yılları arasında yaşadığı insan hakları ihlallerini ve toplumsal travmaları konu alan "Kıbrıs Türküsü" filmi izleyiciyle buluştu.

Epik bir anlatımla kurgulanan film, 1957 yılında silahlı Rum örgütü EOKA'nın adada şiddeti artırdığı dönemde başlayan süreci, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar uzanan tarihsel çerçevede ele alıyor. Yapımda, Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı trajediler, ana karakter Ali'nin hayat hikayesi üzerinden aktarılıyor.

Film, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş sürecini ve Kıbrıs Türk toplumunun güvenlik arayışını, Ali karakterinin dönüşümü üzerinden dramatik bir dille işliyor. Öğretmenlik mesleğine tutkuyla bağlı olan Ali'nin Ayşe ile kurmayı hayal ettiği yaşam, artan şiddet ortamı nedeniyle kesintiye uğruyor. Hikaye, bireysel hayaller ile toplumsal sorumluluk arasındaki gerilimi merkezine alıyor.

Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği film, Lacivert Media yapımcılığında hayata geçirildi. Yapımda, Kıbrıs'taki çatışmalı yılların yanı sıra Türkiye'de savunma sanayinin gelişimine uzanan tarihsel arka plana da yer veriliyor.

Film, dönemin siyasi atmosferini yansıtan sahnelerde İsmet İnönü, Rauf Denktaş, Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi isimlere de atıfta bulunuyor.

"Kıbrıs Türküsü", Enosis hedefi doğrultusunda yaşanan gerilimlerin ve Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı zorlu sürecin sinematik bir anlatımı olarak öne çıkıyor. Yapımcılar, filmin hem tarihsel hafızaya katkı sunmayı hem de genç kuşaklara dönemin koşullarını aktarmayı amaçladığını belirtiyor."

Film, bugün itibariyle Türkiye ve KKTC'deki sinema salonlarında vizyona girdi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kıbrıs, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kıbrıs Türküsü: Tarihsel Bir Anlatım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
Acı Kayıp: Efe’nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı

12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Maçları Ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Maçları Ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın kritik ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın kritik ismi öldürüldü
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 12:51:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Türküsü: Tarihsel Bir Anlatım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.