Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkı açıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kıbrıs ve Kore Muharip Gazileri Parkı törenle açıldı.

Anafartalar Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazilerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek kendisinin de bir Kıbrıs gazisinin oğlu olduğunu söyledi.

Parkta 44 şehit ile 527 gazinin adlarını yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Tugay, "Bu isimlerin her biri bir hayatı, bir fedakarlığı, ailenin gururunu, bir şehrin gururunu, milletimizin ortak hafızasını temsil ediyorlar." dedi.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da ilçede göreve başladıktan sonra yaptığı araştırmalarla Ödemiş'in Milli Mücadele'ye katkısını ve burada gösterilen kahramanlıkları daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise şehitleri rahmetle anıp, gazilere şükranlarını sunarak, burada Ödemiş, Beydağ ve Kiraz ilçelerindeki şehit ve gazilerin isimlerinin yaşatılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.

Tugay ve Saygılı, törenin ardından AK Parti ve MHP'nin Ödemiş ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.