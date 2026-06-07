Kibyra Antik Kenti'nde Konser - Son Dakika
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Kibyra Antik Kenti'nde Konser

Kibyra Antik Kenti\'nde Konser
07.06.2026 00:02
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Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan, Kibyra Antik Kenti'nde konser vererek sanatseverlerle buluştu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'nde, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış Medusa Mozaiği'nin bulunduğu odeonda (müzik evi) ilk olarak güzel sanatlar lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip tarafından şarkılar seslendirildi.

Daha sonra şarkılarıyla Dilek Türkan, piyanosuyla Tuluğ Tırpan izleyicilerle buluşarak katılımcıların beğenisini kazandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanat ve kültürseverlerle bir arada olduklarını söyledi.

Konser öncesi Kibyra Antik Kenti'nde bulunan karşılama ünitesini ziyaret ettiklerini belirten Bilgihan, "Kaymakamlığımızın çalışmalarıyla, kadın kooperatiflerimizin eliyle Kibyra aynı zamanda kültürün, sanatın tecrübe edildiği bir karşılama ünitesine sahip. Sipsi, cura, çömlek atölyesinin olduğu, İbecik bezinin dokumasının yapıldığı ve satıldığı Kibyra'ya dair her şeyin bulunduğu bir alan." dedi.

Bilgihan, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte çalışmaların devam ettiğini aktararak, Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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