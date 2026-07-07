Kiev\'de Rus Saldırısı: 24 Ölü

KİEV, 7 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği son saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre başkentte 16 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı. Kiev çevresindeki bölgelerde ise en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin de yaralandığı bildirildi.