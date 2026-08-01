Kiev'e Rusya'dan Saldırı: 9 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kiev'e Rusya'dan Saldırı: 9 Ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 35 füze ve 185 SİHA kullandı; 9 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun gece düzenlediği hava saldırıları sırasında Ukrayna'ya 35 adet füze ve 185 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Rusya'nın gece boyunca ülkeye düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, Rus ordusunun, saldırılar sırasında 35 füze kullandığı ve 185 SİHA fırlattığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerince 2 füze ve 154 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan füze ve SİHA'ların ülke genelindeki 21 ayrı noktaya isabet ettiği belirtildi.

Kiev'de 7 semtte hasar meydana geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rusya'nın ağırlıklı olarak başkent Kiev'i hedef aldığını kaydetti.

Saldırıda kentin 7 farklı semtinde hasar meydana geldiğini aktaran Zelenskiy, "18 ev, bir okul, Litvanya Büyükelçiliği ve altyapı tesisleri hasar gördü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırı sonucu 9 kişinin öldüğünü anımsatarak onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

"PATRİOT için füzeler yok"

Rus ordusunun fırlattığı 35 füzeden 27'sinin balistik tipi füze olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ana hedefleri Kiev'di." yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın, PATRİOT hava savunma sistemi için füzelere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bu gece sadece bir balistik füze düşürüldü çünkü PATRİOT için füzeler yok." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine de saldırılar düzenlediğini aktararak müttefik ülkelere hava savunma füzeleri konusunda yardım çağrısında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece başkente füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 4'ü çocuk 28 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Kiev, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiev'e Rusya'dan Saldırı: 9 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

12:56
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:15:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kiev'e Rusya'dan Saldırı: 9 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.