Kiev'e Rusya'dan Saldırı: 9 Ölü

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun gece düzenlediği hava saldırıları sırasında Ukrayna'ya 35 adet füze ve 185 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Rusya'nın gece boyunca ülkeye düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, Rus ordusunun, saldırılar sırasında 35 füze kullandığı ve 185 SİHA fırlattığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerince 2 füze ve 154 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan füze ve SİHA'ların ülke genelindeki 21 ayrı noktaya isabet ettiği belirtildi.

Kiev'de 7 semtte hasar meydana geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rusya'nın ağırlıklı olarak başkent Kiev'i hedef aldığını kaydetti.

Saldırıda kentin 7 farklı semtinde hasar meydana geldiğini aktaran Zelenskiy, "18 ev, bir okul, Litvanya Büyükelçiliği ve altyapı tesisleri hasar gördü." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırı sonucu 9 kişinin öldüğünü anımsatarak onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

"PATRİOT için füzeler yok"

Rus ordusunun fırlattığı 35 füzeden 27'sinin balistik tipi füze olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ana hedefleri Kiev'di." yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın, PATRİOT hava savunma sistemi için füzelere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bu gece sadece bir balistik füze düşürüldü çünkü PATRİOT için füzeler yok." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine de saldırılar düzenlediğini aktararak müttefik ülkelere hava savunma füzeleri konusunda yardım çağrısında bulundu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece başkente füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 4'ü çocuk 28 kişinin yaralandığını bildirmişti.