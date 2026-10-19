Kihara, Japonya'nın Kuril anlaşmazlığında Rusya ile çalışmayı sürdüreceğini açıkladı

Japonya hükümeti, ihtilafa konu olan adalar üzerindeki toprak anlaşmazlığının çözümü için Rusya ile çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kihara, Japonya-Rusya ilişkilerinin "zorlu durumuna" rağmen Rus tarafıyla gerekli iletişimi sürdüreceklerini belirterek, "Mevcut çıkmazı aşmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustosta ihtilaflı Kuril Adaları'nı ziyaret etmesi iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

Çözüm sürecini başlatan 1956 tarihli deklarasyon

Sovyetler Birliği ile Japonya, 1956'da Ortak Deklarasyon'u imzalayarak diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmişti.

Deklarasyon, barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Şikotan ve Habomai adalarının Japonya'ya devredilmesini öngörüyordu, ancak İturup ve Kunaşiri adalarının statüsü konusundaki anlaşmazlığın devam etmesi, iki ülkenin kapsamlı barış anlaşmasına ulaşmasını engellemişti.

Bu deklarasyon temelinde barış anlaşması yapılması için başlatılan müzakereler ise 2014'te Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu.