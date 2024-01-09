 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KİK Başkanı Hamdi Güleç, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
Üye Girişi

KİK Başkanı Hamdi Güleç, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 2023'e damga vuran fotoğrafları inceledi ve oyladı. Güleç, deprem sonrası umudu simgeleyen bir fotoğrafı 'Deprem: Umut' kategorisinde seçerken, Gazze'deki acıyı ve zulmü yansıtan bir fotoğrafa da oy verdi. Ayrıca, haber, çevre ve yaşam, spor kategorilerindeki fotoğrafları da değerlendiren Güleç, geleceğin pehlivanları olarak nitelendirdiği bir fotoğrafa da oy verdi.

KİK Başkanı Hamdi Güleç, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
09.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 16:04
Abone Ol

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güleç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra yapılan çalışmalarla sıkıntıların aşılabildiğini anlatan Güleç, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtarılan can" adlı fotoğrafını seçti.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Güleç, "katliam ve zulmün unutulmaması için bir babanın yaşadığı acı ve çocuğun yaşadığı hazin sonun acı bir fotoğrafı" olarak nitelendirdiği Mustafa Hassona'nın "Veda" isimli fotoğrafına oy verdi.

Güleç'in "haber" kategorisindeki tercihi ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı fotoğrafı oldu.

"Çevre-yaşam" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" adlı karesine oy veren Güleç, insanın saf ve samimi sevincini göstermesi nedeniyle söz konusu kareyi seçtiğini belirtti.

Güleç, "spor" kategorisinde, Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı fotoğrafını seçti. Güleç, adayların sempatik gözüktüklerini ifade ederek, onlar için "geleceğin pehlivanları olmaları" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kamu İhale Kurumu, Deprem, Gazze, Umut, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİK Başkanı Hamdi Güleç, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika


16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti

Son Dakika
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:48:43. #1.13#
SON DAKİKA: KİK Başkanı Hamdi Güleç, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement