Kılca, UCLG Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerin Rolünü Anlattı - Son Dakika
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Kılca, UCLG Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerin Rolünü Anlattı

Kılca, UCLG Zirvesi\'nde Yerel Yönetimlerin Rolünü Anlattı
26.06.2026 15:20
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Karatay Belediye Başkanı Kılca, UCLG Dünya Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma ve projeleri tanıttı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Zirvesi'nde "Yerelleştirme Dönüştürme Demektir: Küresel Gündemlerin Başarılmasında Yerel ve Bölgesel Yönetimler" başlıklı oturumda konuştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılca, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Zirvesi'ndeki konuşmasında, Karatay Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini yalnızca uluslararası bir taahhüt olarak değil, yerel kalkınmanın ve kurumsal dönüşümün temel çerçevesi olarak benimsediğini belirtti.

Karatay Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği, dijital dönüşüm, sosyal kapsayıcılık ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının sürdürülebilir şehircilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Kılca, bu alanlarda hayata geçirilen projelerle şehirlerin geleceğine yatırım yaptıklarını söyledi.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerel düzeyde uygulanmasında Gönüllü Yerel İnceleme Raporu'nun (VLR) önemli bir yol haritası sunduğunu belirten Kılca, bu sayede belediye çalışmalarını sistematik şekilde izleme ve değerlendirme imkanı elde ettiklerini ifade etti.

Kılca, Karatay Belediyesi'nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında yürüttüğü çalışmalara da değinerek, güneş enerjisi yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları ve çevresel sürdürülebilirlik projeleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı adımlar attıklarını anlattı.

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmanın en önemli uygulayıcıları arasında yer aldığını vurgulayan Kılca, eğitimden sosyal desteklere, gençlik ve spor yatırımlarından kültürel faaliyetlere, çevre hizmetlerinden dijital belediyecilik uygulamalarına kadar hayata geçirilen hizmetlerle fırsat eşitliğini güçlendirmeyi, yaşam kalitesini artırmayı ve hiç kimsenin geride bırakılmamasını hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılca, UCLG Zirvesi'nde Yerel Yönetimlerin Rolünü Anlattı - Son Dakika

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