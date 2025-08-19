Kılıç Mudanya'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Kılıç Mudanya'da İncelemelerde Bulundu

19.08.2025 09:11
AK Parti Milletvekili Kılıç, Mudanya'da incir hasadına katıldı, hükümet konağı ve su sorunlarını ele aldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Mudanya ilçesindeki bazı kırsal mahalleleri ziyaret etti, incir hasadına katıldı.

İlçedeki bazı kırsal mahalleleri ziyaret eden Kılıç, köylerde devam eden incir hasadına katıldı.

Ardından partisinin ilçe binasına geçen Kılıç, burada İlçe Başkanı Arif Bayrak ile bir araya geldi.

Kılıç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mudanya'da hükümet binasının yapımı için en kısa sürede harekete geçileceğini belirtti.

Mudanya'nın şu an en büyük beklentisinin stat ve hükümet konağı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Hükümet konağı için tüm alt yapı çalışmaları tamamlandı. En yakın zamanda inşaata başlanacak. Mudanya Stadı için de belediyenin imar planı, terkler ve proje çalışmalarının tamamlamasını bekliyoruz. Belediye üzerine düşeni yerine getirdiğinde biz de hemen harekete geçeceğiz." dedi.

Kılıç, belediyeyi hizmet üretmemekle eleştirerek, "Mudanya'nın hizmete ihtiyacı var. Dilerim en kısa zamanda belediye olarak harekete geçerler ve Mudanyalıların hayatını kolaylaştıracak adımlar atılır." ifadelerini kullandı.

Köylerde yaşanan su sorununa da değinen Kılıç, "Mudanya'nın mahallelerinde kuraklık nedeniyle su kaynaklarına ihtiyaç var. Göletler ve su kaynakları konusunda yapacaklarımız çok. Ancak deprem sonrası yaraları sarmaya yoğunlaştığımız için bu hizmeti getirmekte geciktik. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

