Kılıç: Suriye için birlikte çalışmalıyız - Son Dakika
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Kılıç: Suriye için birlikte çalışmalıyız

Kılıç: Suriye için birlikte çalışmalıyız

Kılıç, Suriye'nin istikrara kavuşması için uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

18.01.2025 01:16
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, komşu ülkelerine herhangi bir tehdit oluşturmayan, terör faaliyetlerinin son bulduğu ve bölgesinde geleceğe katkıda bulunabilecek bir Suriye'nin oluşması için hep beraber çalışacaklarını söyledi.

Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Başdanışman Kılıç, burada yaptığı konuşmada, "Komşu ülkelerine herhangi bir tehdit oluşturmadığı, herkesin canını yakan terör faaliyetlerinin son bulduğu ve bölgesinde geleceğe katkıda bulunabilecek bir Suriye'nin oluşması için hep beraber çalışacağız. Bu, hepimiz için önemli." dedi.

Uluslararası ilişkiler bağlamında, güncel konuların en önemlilerinden birinin Suriye'deki gelişmeler olduğunu belirten Kılıç, "On üç on dört yıldır devam eden, çok kanlı geçen, çok insanın hayatını kaybettiği bir dönemden geçti Suriye. Baas rejiminin çökmesiyle şu anda yeniden bir imar süreci, yeniden Suriye'ye ayağa kaldırma süreci yaşanmakta." diye konuştu.

Akif Çağatay Kılıç, Suriye'nin bugün geldiği noktada Türkiye'nin katkısı ve ortaya koymuş olduğu yakın çalışmanın ne kadar önemli olduğunu, tüm dünyanın bir kere daha gördüğünü vurguladı.

Suriye'deki rejimin yıkılmasıyla ortaya çıkan göç meselesinin tüm dünya gibi Türkiye ve Almanya'nın da gündeminde olduğuna işaret eden Kılıç, "İnsanların kendi evlerine geri dönebilmesi için istikrarın sağlanması ve bu imkanların orada elde edilebilmesi için çalışmamız gerekiyor. Bunu da hep beraber ümit ediyorum ki başaracağız." ifadelerini kullandı.

"AB üyeliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti için stratejik bir hedeftir"

Konuşmasında Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini de değerlendiren Kılıç, "Bu, biraz zaman zaman sallantılı olan türbülansa uğrayan bir yolculuk ama biz bu noktada kararlıyız. Avrupa Birliği üyelik sürecindeki yolculuğumuza tüm engellemelere rağmen kararlı adımlarla devam edeceğiz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için stratejik bir hedeftir. Bu çalışmalarımıza bu anlamda devam edeceğiz." dedi.

Savunma sanayisindeki işbirliklerine de değinen Kılıç, "Tabii ki aynı şekilde Almanya'dan da ülkemizdeki birçok savunma sanayisi şirketi ve teknoloji şirketiyle işbirliği yapmak isteyen şirketler ve bu anlamda büyük ticari kuruluşlar, işbirliği içerisinde çalışma yapmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kılıç: Suriye için birlikte çalışmalıyız - Son Dakika

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