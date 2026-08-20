CHP Grup Başkanvekili Kılıç: Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız’ın aracına yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın aracına yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, saldırının arkasındaki kişi ya da kişilerin ve varsa azmettiricilerinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız'ın aracına yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Kurşunla ya da herhangi bir şiddet girişimiyle verilmek istenen hiçbir mesajın siyasette, kamusal yaşamda ve demokraside yeri yoktur. Bu saldırının arkasındaki kişi ya da kişilerin ve varsa azmettiricilerinin hiçbir karanlık nokta bırakılmadan ortaya çıkarılması gerekir." ifadelerini kullandı.