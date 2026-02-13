Kılıç'tan Epstein Belgeleri İçin Meclis Araştırması Çağrısı - Son Dakika
Kılıç'tan Epstein Belgeleri İçin Meclis Araştırması Çağrısı

13.02.2026 10:38
CHP'li Kılıç, Epstein belgeleriyle ilgili Türkiye'de araştırma açılmasını talep etti.

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Epstein belgelerindeki iddiaların Türkiye boyutuyla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. Kılıç, "Doğruysa insanlık suçudur, yanlışsa ülkemizin üzerindeki bu ağır gölge derhal kaldırılmalıdır" diyerek tüm belgelerin şeffaf biçimde incelenmesi çağrısında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada Epstein belgeleriyle ilgili Meclis araştırması açılması için çağrıda bulundu.

Epstein dosyasının yalnızca bir ceza yargılaması değil, "dünyanın vicdanını sarsan karanlık bir istismar düzenini" ortaya koyduğunu belirten CHP'li Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Epstein dosyası; gücün parayla, paranın dokunulmazlıkla, dokunulmazlığın cezasızlıkla buluştuğu kirli bir düzeni gözler önüne serdi. Bu dosyada Türkiye'nin adının geçmesi ise son derece ciddidir. İki yıl önce bu konuda Meclis'e araştırma önergesi verdim. Önergem bekletildi. Aradan koskoca iki yıl geçti. Şimdi aynı iddialar yeniden gündeme geliyor."

"Ülkemizin üzerindeki bu ağır gölge derhal kaldırılmalıdır."

Mahkeme kayıtlarına yansıyan iddialarda Türkiye'den reşit olmayan kız çocuklarının kaçırılarak adaya götürüldüğünün ileri sürüldüğünü hatırlatan CHP'li Kılıç, pilot beyanları, e-posta yazışmaları, senato raporlarında yer alan milyar dolarlık para transferleri ve Türkiye'nin bu çerçevede anılmasının mutlaka açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı. "Bunlar şu an için iddiadır. Doğruysa bu bir insanlık suçudur. Yanlışsa, ülkemizin üzerindeki bu ağır gölge derhal kaldırılmalıdır. Devletin görevi susmak değil, gerçeği ortaya çıkarmaktır" dedi.

CHP'li Kılıç, atılması gereken adımları sıraladı

"Kayıp çocuk verileri şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanmalı" diyen Kılıç, "Kayıp-ihbar-izleme mekanizmaları güçlendirilmelidir. ABD makamlarından Epstein dosyasına ilişkin tüm belgeler sansürsüz ve eksiksiz biçimde resmi yollarla talep edilmelidir. Uçuş kayıtları, para transferleri, yazışmalar, e-postalar ve tüm temaslar bağımsız ve kurumsal bir incelemeye tabi tutulmalıdır. TBMM, yürütmenin konforuna göre değil; Anayasa'nın ve insanlık onurunun gereğine göre hareket etmeli, derhal bir Meclis araştırma komisyonu kurulmalıdır" şeklinde konuştu"

Meselenin siyasi değil insani bir sorumluluk olduğunun altını çizen Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mesele parti meselesi değildir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün burada susarsak, yarın hiçbir çocuğun gözünün içine bakamayız. Çocukların söz konusu olduğu yerde tarafsızlık yoktur. ya çocuğun yanındasınızdır, ya da suskunluğun. Çocukların hayatı üzerinde kurulan bu kirli düzeni ortaya çıkarmak, siyasi bir tercih değil; insan kalabilmenin son sınırıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
