Kılıçdaroğlu: 30 Ağustos ruhu buna asla müsaade etmez - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: 30 Ağustos ruhu buna asla müsaade etmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Bu topraklar üzerinde oyun kuranlar, bu millet üzerinde algılar inşa eden gafiller bilsin ki; 30 Ağustos ruhu buna asla müsaade etmez' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, mesajında 30 Ağustos'un umut ve kararlılıkla zafere giden yolu açtığını vurgulayarak, umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirtti.

29.08.2024 22:46
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(ANKARA) - CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu topraklar üzerinde oyun kuranlar, bu millet üzerinde algılar inşa eden gafiller bilsin ki; 30 Ağustos ruhu buna asla müsaade etmez" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı X'ten "30 Ağustos Umudun Kararlılığı, Son Kalenin İlk Direnişidir" başlığıyla paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos bu topraklarda dirilişten direnişe, direnişten kurtuluşa giden şanlı yolun başlangıcıdır. 30 Ağustos yok oldu denilen bir milletin küllerinden doğuşudur. 30 Ağustos ruhtur, 30 Ağustos her daim umuttur. Umut hiç kaybeder mi? Bir millet düşünün; Karamsarlığı ve umutsuzluğu dayatanlara karşı içten içe beklesin. Bir millet düşünün; kendisine kefen biçenlere sessiz kalsın. O gün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir savaş kazanmamıştır, o gün Atatürk bu topraklardan ezilen tüm uluslara nüfuz eden 'kötümserlik virüsünü' de tarihe gömmüştür. 30 Ağustos'u bugün sadece 20. yüzyılın tarihine hapsetmek isteyenlere inat; umudu diri tutan gençlerin, alın teri ile emeğini kazanan işçinin, her şeye inat gülümseyen çocuğun, karanlığa savaş açan öğretmenin, geleceği inşa eden mühendisin, sarı güneş altında hasat yapan çiftçinin ruhudur 30 Ağustos.

Bu topraklarda umut var oldukça 30 Ağustos ruhu da var olacaktır. 102 yıl önce bütün imkansızlıklara rağmen, bu milleti bir arada tutan iki şey vardı 'umut ve kararlılık.' işte o umut ve kararlılık zafere giden yolu açtı ve Cumhuriyet'i kurdu. Bu topraklar üzerinde oyun kuranlar, bu millet üzerinde algılar inşa eden gafiller bilsin ki; 30 Ağustos ruhu buna asla müsaade etmez. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar ne kadar saldırganlaşırlarsa saldırganlaşsınlar, kırıldığı yerden ayağa kalkan, umudu kararlılıkla bayraklaştıranlar her daim olacaktır. Umutsuzluğa asla kapılma. Algılar gerçekle yer değiştirse de hakikat bizimledir diyen yüreklerde 30 Ağustos ruhu her daim var olacaktır. Bu halkın genlerine işleyen bu ruh ne parayla ne silahla ne de başka bir şeyle sökülüp atılmaz. Hangi makamı ve mevkiyi hangi sahte yüzle işgal ederlerse etsinler, gün gelir 30 Ağustos ruhu ile yok olup giderler. Arınarak çoğalanlar sessiz olsa da onlar halktır. Halka güvenenler bilirler ki her gün 30 Ağustos'tur, her günleri zaferdir. Günü geldiğinde o zafer halkla taçlanır, umutla tazelenir, kararlılıkla yeniden ayağa kalkar. Şanlı zaferimizin 102 yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, büyük gazilerimizi, yokluktan varlığa diyerek her daim yanlarında olan bugün hayatta olmayan vatan evlatlarını, saygıyla, rahmetle ve de minnetle anıyor, Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Unutma ki 30 Ağustos umudun kararlılığı, son kalenin ilk direnişidir…"

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 30 Ağustos ruhu buna asla müsaade etmez - Son Dakika

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