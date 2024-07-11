Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı'na yanıt verdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı'na yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözlerine cevap vererek partiyi zora soktuğunu belirtti.

11.07.2024 19:07  Güncelleme: 19:08
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(ANKARA) - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Hatırlatmak için söylüyorum. Geçen yıl bu zamanlar 'değişim' adı altında Ankara'ya yürüyordum. Herkes sessizdi neredeyse. Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay'da da şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor. 50 sadık vekili varmış. Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" seklindeki sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri yalnızca Anayasa'ya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum.

Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler. Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al. Tanju, ne kadar kin varmış içinde. Kinini daha da diri tut ve kork. 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti. Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere."

Kaynak: ANKA

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