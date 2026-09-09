Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. yılında 103 gençle buluştu, sorularını yanıtladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. yılında 103 gençle buluştu, sorularını yanıtladı

Kılıçdaroğlu CHP\'nin 103. yılında 103 gençle buluştu, sorularını yanıtladı
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CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında "Milli Bilinç Güçlü Gençlik" programında 103 gençle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, programda gençlerin sorularını yanıtlarken, etkinlik 9 Eylül Resepsiyonu ile devam ediyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Gençlik" programında 103 gençle bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ardından "Geçmişin Değerlendirilmesi ve Gelecek Vizyonunun Tespiti" başlıklı toplantıya katıldı.

Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında 103 gencin katılımıyla düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Gençlik" programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programda gençlerin sorularını yanıtladı.

Program 9 Eylül Resepsiyonu ile devam ediyor. Resepsiyon kapsamında saat 20.00'de Yedi Renk Senfoni Orkestrası konser verecek. Saat 21.00'de "Adım Adım Anadolu" dans gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinlikler, saat 21.30'da yapılacak Pyro Show ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu CHP'nin 103. yılında 103 gençle buluştu, sorularını yanıtladı - Son Dakika

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