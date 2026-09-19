Kılıçdaroğlu, CHP YDK üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan\'ın nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan'ın nikah şahitliğini yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde, Yiğit ve Tuğçe çiftinin nikah şahidi oldu.