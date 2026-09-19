Kılıçdaroğlu, CHP YDK üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan\'ın nikah şahidi oldu

Kılıçdaroğlu, CHP YDK üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan'ın nikah şahidi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan'ın nikah şahitliğini yaptı. CHP açıklamasına göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki düğün töreninde Yiğit ve Tuğçe çiftinin nikah şahidi oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan'ın nikah şahitliğini yaptı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde, Yiğit ve Tuğçe çiftinin nikah şahidi oldu.
Kaynak: AA
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