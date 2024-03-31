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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Halk Partisi umudu serpiyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Halk Partisi umudu serpiyor

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Halk Partisi umudu serpiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkanlara selam göndererek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin umudu ülkenin dört bir tarafına serptiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ülkeyi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldığını ve ekilen tohumların fide olduğunu, fidelerin ise çınar olacağını ifade etti. Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacaklarını, birlikte mücadele ederek ülkeyi aydınlığa kavuşturacaklarını söyledi.

31.03.2024 21:52  Güncelleme: 21:54
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak…" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam eden oy sayım sürecinde CHP'nin başarısına ilişkin resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."

Kaynak: ANKA

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