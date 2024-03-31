CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak…" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam eden oy sayım sürecinde CHP'nin başarısına ilişkin resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Halk Partisi umudu serpiyor - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.30 itibarıyla Burdur'da oyların yüzde 46,27'si sayıldı. Burdur'da yüzde 48,06 ile CHP Adayı Ali Orkun Ercengiz, birinci sırada bulunuyor. Burdur Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 48,06, AK Parti yüzde 44,01, İYİ Parti yüzde 3,52, YRP yüzde 1,71, Zafer Partisi yüzde 1,33. Burdur'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?