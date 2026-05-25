Kılıçdaroğlu İade-i Görev Yapacak

Mahkeme kararı ile göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek ve partililerle bir araya gelecek. Aynı gün bir 'büyük halk buluşması' gerçekleştirecek. 1 Haziran'da ise kritik Parti Meclisi'ni toplayacak. Sonrasında MYK'sını belirleyecek. Kılıçdaroğlu, siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu.

Kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde, Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği 2 isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, genel başkan yardımcılığı teklifini reddetti.

Parti Meclisi toplantısı kritik önem taşıyor çünkü toplantıya Özgür Özel, Grup Başkanı sıfatıyla katılabilir. PM, kurultaydan sonraki en yetkili karar organı olup milletvekili ve belediye başkan adaylarını belirleme ve olağanüstü kurultay çağrısı yapma yetkisine sahip.

Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak. Mutlak butlan sürecinde Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partililerle, haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partililer hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor. Bazıları partiden ihraç edilecek, bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak.

Özgür Özel'e yakın isimlerin ihraç edilebileceği iddiaları arasında Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır bulunuyor. Ancak taraflardan resmi açıklama yok.

CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürecinde yaşanan olayların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.