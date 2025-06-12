Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde birtakım ziyaretler yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 7 kişiyi daha ziyaret etti. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından Kılıçdaroğlu, açıklama yapmadan cezaevinden ayrıldı.