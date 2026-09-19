Kılıçdaroğlu, İstanbul\'a giderken Bolu Kasaplar\'da Özvarlı ailesine konuk oldu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özvarlı ailesinin Bolu Kasaplar Mahallesi'ndeki evine konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında karayoluyla Bolu'dan geçerken Özvarlı ailesini ziyaret etti. Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'ndeki evlerinde Özvarlı ailesiyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul'a hareket etti.