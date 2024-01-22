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Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i ölüm yıldönümünde anma mesajı yayınladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i ölüm yıldönümünde anma mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanvekili ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i sosyal medya mesajıyla ölüm yıldönümünde anarak, onun cesur mücadelesini saygıyla anıyor.

Kılıçdaroğlu, Kamer Genç\'i ölüm yıldönümünde anma mesajı yayınladı
22.01.2024 - 12:29,
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyete aşık büyük bir vatansever ve demokrat olarak daima halkın ve haklının yanında duran, ülkemizde yaşanan her türlü baskıya, adaletsizliğe, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği cesur mücadelesiyle gönüllerde taht kuran #KamerGenç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 8. ölüm yıldönümünde eski TBMM Başkanvekili ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i sosyal medya mesajı ile andı. Kılıçdaroğlu bugün yayınladığı mesajında, "Cumhuriyete aşık büyük bir vatansever ve demokrat olarak daima halkın ve haklının yanında duran, ülkemizde yaşanan her türlü baskıya, adaletsizliğe, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği cesur mücadelesiyle gönüllerde taht kuran #KamerGenç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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