Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kurultayı Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kurultayı Çağrısı

08.06.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kılıçdaroğlu, 11 Haziran'daki Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacak.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, örgüte sağduyu, yoldaşlık ve birlik çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti içi birlik ve kurultay sürecine ilişkin mesaj verdi. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kurultayı Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Ortadoğu’da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu Ortadoğu'da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu

20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:25
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
20:23
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 21:04:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kurultayı Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.