Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye Kurultay Vurgusu

30.05.2026 15:09
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma etkinliğinde hesap soracaklarını belirtti.

(ANKARA) - İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında, "Şimdi bana soruyorlar: Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz bir kurultay yapacağız. ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır" ifadesini kullandı.

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne yeniden geldi. Genel Merkez bahçesinde bayramlaşmaya gelen partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bugün burada, bu binanın önünde sizlere bakarken sadece bir genel merkez görmüyorum. Ben, kardeşlerime, yoldaşlarıma ve evlatlarıma bakarken, adalet yürüyüşünde birlikte attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Ben, hak, hukuk, adalet mücadelesinde vatanperver CHP'lileri görüyorum. Ben sizlere bakarken, yoksulun, emekçinin, yetimin hak mücadelesi için çarpan binlerce yüreği görüyorum. Ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz."

"BU MESELE, TÜRKİYE'DE SİYASETİN AHLAKLA MI, APARATLAR ÜZERİNDEN Mİ ŞEKİLLENECEĞİ MESELESİDİR"

Bugün burada CHP'nin tarihsel namusunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğinin, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyoruz. Çünkü yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele, Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.



BU HESAPLAŞMA KİŞİSEL DEĞİL, AHLAKİDİR"


Ben bugün çok açık konuşacağım. Ama öfkeyle değil, sert konuşacağım ama kinle değil, gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan, hedef göstermeden, kimseye haksızlık etmeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Çünkü biz CHP'liyiz. Bizim kitabımızda intikam yoktur, iftira yoktur, kin yoktur, mertçe helalleşme ve hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur."


"BİZ BU PARTİYİ MAHKEME SALONLARINDA İTİBARIMIZ ÇİĞNENSİN DİYE BİR BÜYÜTTÜK"


CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"38'inci kurultayda bir bayrak değişimi olmuştu. Biz o gün dedik ki: Başımızın üstüne, CHP'de demokrasi esastır. Maalesef gördük ki durum öyle değil. O kurultay, Türkiye siyasetinde bir milattır. O gün yaşananlar, o günden sonra ortaya çıkan iddialar, yargıya taşınan dosyalar, kamuoyunda oluşan derin kuşkular ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu gösterdi: Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa, ülkenin de demokrasisi sakatlanır. Bunu, herkesin hafızasının bir yerinde tutması lazım. Bir partinin delegesinin iradesi şaibeli hale gelirse, milletin iradesine duyulan güven sarsılır ve derin bir yara alır. Bir partinin yönetimi ahlaki meşruiyet sorunu yaşarsa o partinin Türkiye'de demokrasi vaat etmesi de imkansız hale gelir. Soruyorum size: Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti?"


"TEMİZ BİR KURULTAY YAPACAĞIZ"


Kurultayı en kısa sürede düzenleyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Şimdi bana soruyorlar: Ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz bir kurultay yapacağız. Partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz. Ben değil, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır. Başımızın tacı olacaktır.
"KİMSEYE KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİM"
Biz usulsüzlüğe de, koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Karşınızda duran bu adamı iyi tanırsınız. Ben hayatı boyunca hem bürokratik yaşamında hem de siyasi yaşamında sadece vatana millete hizmet etmişimdir. Hesap uzmanlığından genel müdürlüğe, milletvekilliğinden genel başkanlığa kadar devletin ve milletin her kademesinde görev tek bir kuruş boğazından aşağı haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Bundan sonra da açıkça söylüyorum: Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca vicdandan, ahlaktan ve dürüstlükten zerre kadar ayrılmadım."
"BENİM TEK ODAĞIM VATANDIR"
Hiçbir terör örgütüyle bir temasının bulunmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Şimdi beni iyi dinleyin, altını çizerek ve haykırarak söylüyorum: FETÖ terör örgütü başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı, en ufak teması olmamış alnı ak, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum: Benim tek bağım bu aziz milletledir. Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir.
Unutmayın, bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmışlar. Tarih önünde de hep ellerinde kalacaktır. Ben 79 yaşındayım. Koca bir ömür. ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan ama derdini anlatmaktan asla vazgeçmeyen aziz Türk milletine tarih önündeki millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş, benim yürüyüşüm değil. Bu yürüyüş, adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınmanın, arınarak çoğalmanın, çoğalarak kazanmanın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür."


"BU VATANDA İHANET İLE VATAN KAHRAMANLIĞI ARASINDAKİ ÇİZGİ, KILDAN İNCE, KILIÇTAN KESKİNDİR"


Kılıçdaroğlu, kendisine atılan 'hain' sloganlarına ilişkin, "Duydum kardeşlerim, duydum. Birilerinin siparişleriyle, birilerinin fermanıyla atılan o kirli sloganları duydum. Bana, 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama 'hain' diye bağıranları duydum. Onlara tarih önünde sesleniyorum: Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi, kıldan ince, kılıçtan keskindir" dedi.
Kaynak: ANKA

