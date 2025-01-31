Kılıçdaroğlu'ndan İhraç Kararına Tepki

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(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir grup genç teğmen, yalnızca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için ordudan ihraç edildi! Bu karar, sadece o gençleri değil, Cumhuriyet'e gönül vermiş milyonları hedef alıyor. Bugün, Atatürk'e bağlılık göstermek suç sayılıyorsa, bilin ki Cumhuriyet'in temelleri sarsılmaya çalışılıyor" dedi.

30 Ağustos töreninde kılıç çekip yemin eden 5 teğmen hakkında ihraç kararı çıktı. MSB, 3 disiplin amirinin de ayırma cezası aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından ihraç kararına tepki gösteren CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili halkım, Bir grup genç teğmen, yalnızca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için ordudan ihraç edildi! Bu karar, sadece o gençleri değil, Cumhuriyet'e gönül vermiş milyonları hedef alıyor. Bugün, Atatürk'e bağlılık göstermek suç sayılıyorsa, bilin ki Cumhuriyet'in temelleri sarsılmaya çalışılıyor. Ama nafile! Bu ülkenin mayası bağımsızlık, ruhu Kuvayı Milliye'dir. Kimse umutsuzluğa kapılmasın! Mustafa Kemal'in askerleri ne ihraç edilir ne de susturulabilir! Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonuna kadar savunacağız."