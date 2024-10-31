Kılıçdaroğlu'ndan Kayyum Tepkisi: 'Müzakere Yok, Mücadele Var!' - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Kayyum Tepkisi: 'Müzakere Yok, Mücadele Var!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak kayyum atanmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, hukuksuzlukların kabul edilmeyeceğini vurgulayarak halkın iradesine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

31.10.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var. O nedenle buradan tekrar ediyorum, müzakere yok, mücadele var... Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu sine-i millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Yargı ve yürütme, tek adamın emrine girdi. Yasama organımız işlevsiz hale getirildi. Liyakat gerektiren bütün makamlar, hukuksuz talimatlara itaat eden beceriksizlerle dolduruldu. Denetleme mekanizmaları yok edildi. Şeffaflık ve hesap sorulabilirlik ortadan kaldırıldı. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, öğrenciler, sanatçılar, karşı duran herkes davalarla ve hapis cezalarıyla sindirilmeye çalışıldı. Yaratılan korku ikliminde toplum edilgenleştirildi. Ahlaksızlık ve yolsuzluk olağanlaştı ve kurumsallaştı. Dillerinden düşürmedikleri 'dış güçler' metaforuyla kendilerine bağlı kalacak bir kitle ve tek adam rejimini tesis ettiler. Talimatlarına harfiyen uyacak ve her türlü hukuksuzluğu gerçekleştirecek sözde savcıları etkin yerlere atayıp, onlar eliyle millet iradesini yok sayacak işlemler yaptırdılar. Böylesi ahlaksız bir yapı ile karşı karşıyayız. Karşımızda bir kişi yok; emperyal güçler tarafından teslim alınmış ve bütün gücü elinde bulunduran, onların emriyle hareket eden bir yapı var. O nedenle buradan tekrar ediyorum, müzakere yok, mücadele var... Saray ve kullanışlı aparatlarından kurtuluşumuzun tek yolu sine-i millettir. Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir siyasetçiye yapılan hiçbir hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Özer, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Kayyum Tepkisi: 'Müzakere Yok, Mücadele Var!' - Son Dakika

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