Kılıçdaroğlu'ndan MYK Açıklaması

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bugün açıklanması bekleniyor. MYK üyelerinin bugün CHP Genel Merkezi'nde yeni atanacak Parti Sözcüsü tarafından duyurulacağı ifade ediliyor.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e geldiği 30 Mayıs Cumartesi gününden bu yana Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirlemek için çalıştığı belirtiliyordu. Bu çalışma sonucu CHP MYK üyelerinin belirlendiği ve bugün isimlerin açıklanacağı öğrenildi.

MYK üyelerinin isim ve görevlerini yeni Parti Sözcüsü'nün açıklayacağı belirtilirken, açıklama saati henüz netleşmedi.