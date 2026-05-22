Kılıçdaroğlu ve Özel arasında telefon görüşmesi

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirterek, "Özgür Özel geri dönüş yaptı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti" dedi.
İstinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanlığı için görevlendirdiği Atakan Sönmez, Kılıçdaoğlu'nun evinin önünde, gazetecilere açıklama yaptı.
Sönmez, bugün yaptığı açıklamayla ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, "Kastımızı tam olarak ifade edemedik. Bugün Sayın Müsavat Dervişoğlu ile Özgür Özel arasındaki görüşme esnasında bir meslektaşınızın sorusu üzerine Sayın Müsavat Dervişoğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye yapacağını, bunun da manidar olduğunu söyledi. Gelen soru üzerine böyle bir açıklama yaptı. Belki de sorunun o şekilde sorulmuş olması ve durumu tam olarak anlayamaması ya da bizim açıklamamızda kendimizi yeterince ifade edemememizden kaynaklanmış olabilir. Önce şundan başlayalım, 'parti sözcüsü' diye telaffuz etti. Ben Genel Başkan'ın basın danışmanıyım, parti sözcülüğü görevim yok. İkincisi de bugün yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle ya da bir siyasetçiyle görüşme programı, böyle bir takvimi, böyle bir girişimi veya karşı taraftan gelmiş böyle bir talebi söz konusu değildir" diye konuştu.
Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü kişilere değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, Parti Meclisi üyeleriyle, il ve ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanı ile ne de Sayın Devlet Bahçeli ile programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği ya da böyle bir durum söz konusu değildir" dedi.
