Kılıçdaroğlu ve Özel arasında telefon görüşmesi

22.05.2026 21:09  Güncelleme: 21:28
Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, iki liderin telefonda görüştüğünü, Kılıçdaroğlu'nun uygun zamanda partiyi kurultaya götürme niyetini ilettiğini, Özgür Özel'in de talebinin bu yönde olduğunu ve memnuniyet duyduğunu söyledi.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirterek, "Özgür Özel geri dönüş yaptı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti" dedi.

İstinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanlığı için görevlendirdiği Atakan Sönmez, Kılıçdaoğlu'nun evinin önünde, gazetecilere açıklama yaptı.

Sönmez, bugün yaptığı açıklamayla ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, "Kastımızı tam olarak ifade edemedik. Bugün Sayın Müsavat Dervişoğlu ile Özgür Özel arasındaki görüşme esnasında bir meslektaşınızın sorusu üzerine Sayın Müsavat Dervişoğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye yapacağını, bunun da manidar olduğunu söyledi. Gelen soru üzerine böyle bir açıklama yaptı. Belki de sorunun o şekilde sorulmuş olması ve durumu tam olarak anlayamaması ya da bizim açıklamamızda kendimizi yeterince ifade edemememizden kaynaklanmış olabilir. Önce şundan başlayalım, 'parti sözcüsü' diye telaffuz etti. Ben Genel Başkan'ın basın danışmanıyım, parti sözcülüğü görevim yok. İkincisi de bugün yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda herhangi bir parti lideriyle ya da bir siyasetçiyle görüşme programı, böyle bir takvimi, böyle bir girişimi veya karşı taraftan gelmiş böyle bir talebi söz konusu değildir" diye konuştu.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü kişilere değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, Parti Meclisi üyeleriyle, il ve ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanı ile ne de Sayın Devlet Bahçeli ile programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği ya da böyle bir durum söz konusu değildir" dedi.




"ÖZGÜR ÖZEL GERİ DÖNÜŞ YAPTI VE SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ"



Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirten Sönmez, şunları kaydetti:
"Tabii ki yoğunluk içerisinde gün içerisinde demiştik, karşılıklı aramalar oldu ama iki taraf da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanmadı. Az önce bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, son aradığında Sayın Özgür Özel'e ulaşamamıştı, Özgür Özel geri dönüş yaptı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve ardından Sayın Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirme çok gecikmeden, belki bir Parti Meclisi, belki bir MYK toplantısı şeklinde olur. Tabii bunu bilmiyoruz. Sayın Özgür Özel, arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını ifade etti."



"PEK ÇOK MİLLETVEKİLİ, BELEDİYE BAŞKANI VE PARTİLİLER SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU ARIYORLAR"



"En hızlı zamandan kastınız ne olabilir?" sorusuna Sönmez, "En hızlı demedik, en uygun zamanda. Buna bir takvim koymadık" yanıtını verdi.
Sönmez, "Yüz yüze görüşme konusunda bir niyet belirtildi mi?" sorusuna da "Şu anda bu görüşmenin içerisinde öyle bir şey yok" dedi.
"Kemal Bey'in yarın kameraların karşısına geçerek açıklama yapabileceği ifade edilmişti. Bu konuda bir netlik var mı?" sorusu üzerine Sönmez, "Bugün de söylediğimiz gibi ses tellerinde bir problem olduğu için yok, ama yarın uygun gördüğü takdirde, zaten bunun programı önceden sizlere de paylaşılır, bir açıklama kendisinden gelirse, hem ilk önce sizin haberiniz olsun, sonra bütün kamuoyu bu açıklamayı dinleyecektir. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz" diye konuştu.
Atakan Sönmez, "Ahmet Akın dışında arayan ya da gelmek isteyen bir belediye başkanı var mı?" sorusunu, "Hayır. Yok anlamında söylemiyorum, böyle bir isim söylemem şu anda, çok uygun olmaz ama bugün de söyledik, pek çok milletvekili, belediye başkanı ve partililer Sayın Kılıçdaroğlu'nu hem arıyorlar hem görüşüyorlar. Bu konuda da bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz" şeklinde yanıtladı.
Kaynak: ANKA

20:43
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
