Kılıçdaroğlu'nun Ofis Giderleri Eleştirildi

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis giderleri üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ofis giderlerini bir dert, bir mesele haline getirenlerin aslında ne kadar derin bir şeffaflık aşkıyla yanıp tutuştuklarını görüyoruz. Ne büyük tesadüf ki, kendi partilerini kurarken veya siyasete yön verirken gösterdikleri o inanılmaz kaynak bulma becerisini, sadece başkalarının bütçesini sorgularken kullanıyorlar. Madem Kılıçdaroğlu'nun şeffaf ofis çalışmalarını sorgulama cesaretini gösteriyorsunuz, o zaman gelin "Gönüllü Şeffaflık Beyannamesi" imzalayalım. Eğer siyaset yapacaksanız, bunu başkalarına çamur atarak değil, kendi finansal karnenizle yapın. Biz, Kılıçdaroğlu'nun attığı her adımın ve harcadığı her kuruşun arkasındayız. Çünkü o, siyaseti şahsi ikbali için değil, ülkenin geleceği için yapıyor. Peki, sizler? Sizin kurduğunuz bu yeni düzen, gerçekten halkın mı, yoksa sizi finanse eden o malum çevrelerin mi çıkarlarına hizmet ediyor? Şimdi asıl hesap verme sırası, "şeffaflık" diye bağırıp arkasında devasa soru işaretleri bırakanlardadır. Sahi, sizin hesaplarınızı kim tutuyor?"