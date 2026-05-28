Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi Toplantısı Ertelendi

28.05.2026 11:39
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi toplantısı, tebligat ulaşmadığı için ertelendi.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğl'nun istinafın kararı sonrası 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştireceği Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının, tüm üyelere tebligat yapılamadığı için ertelendiği öğrenildi.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkez önünde düzenlenecek Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran Pazartesi günü toplayacağı duyurulan ilk Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı ise ertelendi. Alınan bilgilere göre mahkeme kararıyla göreve dönen üyelere resmi tebligatın henüz ulaşamaması nedeniyle toplantının ertelenmesine karar verildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan bilgilendirmede, "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

