Kılıçdaroğlu, Özmen\'in tutuklanmasının ardından Eyüpsultan vekili Parlak\'ı kabul etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçilen Cafer Parlak'ı kabul etti.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in tutuklanmasının ardından Eyüpsultan Belediye Başkan Vekili seçilen Cafer Parlak'ı genel merkezdeki makamında kabul etti.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, partimizin değerlerini yerelde başarıyla temsil eden ve Eyüpsultan ilçesine üstün bir gayretle hizmet eden Belediye Başkan Vekilimiz Cafer Parlak'ı Genel Merkezimizde kabul etti" ifadesi kullanıldı.