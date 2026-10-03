Kılıçdaroğlu staj ve çıraklık mağdurlarıyla buluştu, 4A talebi dile getirildi

(ANKARA) – CHP Genel Merkezi'nde staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunlarının ele alındığı programda konuşan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın, "Pres makinesi, kimyasallar, sıcaklık, gürültü ve iş kazası riski ustayı, stajyeri veya çırağı ayırmaz; risk herkes için eşittir. Çözüm nettir ve basittir: Çıraklık ve stajyerlik dönemlerindeki ilk sigorta girişlerimiz uzun vadeli sigorta başlangıcı kabul edilmeli, sistemdeki ilk işe giriş tarihlerimiz esas alınmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen "Milli Bilinç Güçlü Türkiye - Hakkını Alan Emekçi" programı kapsamında staj ve çıraklık sigortası mağdurları ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa CHP Genel Sekreteri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanları ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda staj ve çıraklık mağduru emekçi katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buluşmada; staj ve çıraklık döneminde hayatını kaybeden çocuklar ile iş kazalarında yaşamını yitiren emekçiler de anıldı.

Toplantıda, 1986 yılında yürürlüğe giren 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'ndan kaynaklanan ve yaklaşık 40 yıldır devam eden sosyal güvenlik sorunları, ilk sigorta girişlerinin 4A tescil başlangıcı sayılması talebi ve Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çalışan çocukların iş sağlığı ve güvenliği problemleri ele alındı.

"SİGORTA KAYITLARIMIZ VARSA NEDEN 4A BAŞLANGICI SAYILMIYOR?"

Programda konuşan Ankara Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkanı Suzan Dumanlı, çocuk yaşta çalışma hayatına adım atan milyonlarca insanın yaşadığı hak kaybına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bizler geçmişte eğitimlerimiz sırasında stajyer, aday çırak veya çırak olarak iş yerlerinde çalışan, adımıza sigorta kaydı yapılan ancak bugün bu sigorta başlangıcının 4A tescil başlangıcı olarak kabul edilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşayan insanlarız. Kimimiz meslek liselerinde zorunlu staj yaptık, kimimiz mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık eğitimi aldık. Sanayide bir ustanın yanında, atölyede, fabrikada, hastanede meslek öğrendik. 11, 14, 15 yaşlarında iş yerlerinin yolunu tuttuk, sabahın erken saatlerinde üretime katıldık. Bütün bunlar yapılırken adımıza sigorta bildirimleri yapıldı. Fakat yıllar sonra emeklilik hesabı yaptığımızda o tarihin sigorta başlangıcı sayılmadığını gördük.

Buradan soruyoruz: Biz o yaşta çalışmadık mı? Çalışmadıysak neden adımıza sigorta kaydı oluşturuldu? Sigortamız varsa neden 4A tescil başlangıcı sayılmıyor? Bizler ayrıcalık istemiyoruz; çocuk yaşta başlayan emeğimizin sosyal güvenlik sisteminde karşılık bulmasını istiyoruz. Ayrıca bugün MESEM'lerde eğitim gören çocuklarımızın güvenliği konusunda da kaygılıyız. Çocuklar meslek öğrenirken ölmemelidir. TBMM'den açık talebimiz şudur: 3308 sayılı Kanun'da yapılacak yasal düzenlemeyle bu 40 yıllık mağduriyet artık son bulmalıdır."

"TÜİK'E GÖRE İŞÇİ, HAKKINI İSTEYİNCE ÖĞRENCİSİN DİYORLAR"

Bursa Çıraklık ve Stajyer Sigortası Mağdurları Derneği Kurucu Başkanı Fatih Yeniay, çalışma hayatındaki mevcut çelişkilere vurgu yaparak yarım sigorta uygulamasını eleştirdi. Yeniay, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizim meselemiz sadece birkaç kanun maddesinden ibaret değildir; çocuk yaşta iş yerine giden, üretime katılan, ter döken gençlerin geleceğinin meselesidir. Bir çırak iş yerine gidip üretime katkı sağlıyorsa, iş kazası riskiyle karşı karşıyaysa orada 'yalnızca öğrencisin' diyerek emeği yok sayamazsınız. Alın terinin sigortası yarım olamaz. Ortada büyük bir çelişki var: TÜİK verilerine gelindiğinde bizi çalışan/işçi kapsamında değerlendiriyorlar, sıra sosyal güvenlik haklarını vermeye geldiğinde 'Siz öğrencisiniz' deniliyor. İtirazımız tam da bunadır. Mesleki eğitim adı altında ucuz iş gücü oluşturulmasına izin verilmemelidir. Çocuğu iş yerine göndermek yetmez, onu korumak zorundayız. İş güvenliği, denetim ve nitelikli eğitim şarttır. Çırak ucuz iş gücü değil, geleceğin ustasıdır. Hakkımız olan tam sigortayı ve yasal düzenlemeyi alana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

"AYRICALIK DEĞİL ADALET TALEBİ"

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın ise sorunun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulunarak şöyle devam etti:

"1986 yılında yürürlüğe giren 3308 sayılı kanunun üzerinden 40 yıl geçti. Mevcut sistemde stajyer ve çıraklar için sadece iş kazası ve meslek hastalığını kapsayan kısa vadeli sigorta hükümleri uygulanıyor, bu süreler uzun vadeli sigorta ve emeklilik başlangıcı sayılmıyor. Ancak atölyelerdeki pres makinesi, kimyasallar, sıcaklık, gürültü ve iş kazası riski ustayı, stajyeri veya çırağı ayırmaz; risk herkes için eşittir. Çözüm nettir ve basittir: Çıraklık ve stajyerlik dönemlerindeki ilk sigorta girişlerimiz uzun vadeli sigorta başlangıcı kabul edilmeli, sistemdeki ilk işe giriş tarihlerimiz esas alınmalıdır. Bu talep bir ayrıcalık değil, hak ve adalet talebidir. Kanunun hak, hukuk ve hakkaniyet ölçülerinde Meclis çatısı altında yeniden düzenlenmesini bekliyoruz."