Kılıçdaroğlu TBMM\'de özel oturuma ve resepsiyona katılacak, çelenk törenine gitmeyecek

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de yarın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenecek Genel Kurul Özel Oturumu'na ve resepsiyonuna katılacak.

Edinilen bilgilere göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yarın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis bünyesinde düzenlenecek Genel Kurul Özel Oturumu'na katılacak. Kılıçdaroğlu, akşam da Meclis ev sahipliğinde gerçekleştirilecek geleneksel kabul resepsiyonunda da hazır bulunacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, yarınki açılış programı kapsamında sabah saatlerinde TBMM Atatürk Anıtı önünde icra edilecek resmi çelenk sunma törenine ise katılım sağlamayacağı belirtildi.