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Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anarak mücadeleyi sürdüreceğini belirtti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu anarak mücadeleyi sürdüreceğini belirtti

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun 31. vefat yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Mumcu'nun yolsuzluklardan arınmış demokratik ve çağdaş bir Türkiye için mücadele ettiğini vurgulayarak, onun aydınlattığı yoldan daima yürüyeceklerini ve verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu\'yu anarak mücadeleyi sürdüreceğini belirtti
24.01.2024 - 11:04,
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Uğur Mumcu, ileri görüşlü araştırmacı gazeteci, gerçek bir vatansever ve onurlu bir insandı. Onun tek düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik ve çağdaş bir Türkiye'ydi. Bu uğurda asla eğilmeden aydınlığı ile karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen Uğur Mumcu'yu haince katledilişinin 31. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Onun aydınlattığı yoldan daima yürüyeceğiz, verdiği mücadeleyi aynı çerçevede kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun 31'inci vefat yıl dönümü dolayısıyla X hesabından mesaj yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Uğur Mumcu, ileri görüşlü araştırmacı gazeteci, gerçek bir vatansever ve onurlu bir insandı. Onun tek düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik ve çağdaş bir Türkiye'ydi. Bu uğurda asla eğilmeden aydınlığı ile karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen Uğur Mumcu'yu haince katledilişinin 31. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Onun aydınlattığı yoldan daima yürüyeceğiz, verdiği mücadeleyi aynı çerçevede kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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