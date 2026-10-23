Kılıçdaroğlu, Zonguldak Kilimli\'de grizu patlamasında ölen işçilere başsağlığı diledi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek, "Benzer acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Madencilerimizin ve tüm emekçilerimizin can güvenliğinin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu bir çalışma hayatını iktidarımızda tesis edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Madencilerimizin ve tüm emekçilerimizin can güvenliğinin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu bir çalışma hayatını iktidarımızda tesis edeceğiz."