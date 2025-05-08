Kilim Atölyeleri ile Gelenek Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilim Atölyeleri ile Gelenek Yaşıyor

Van'daki kadınlar, kilim dokuyarak unutulmaya yüz tutan geleneklerini sürdürüyor ve aile bütçesine katkı sağlıyor.

08.05.2025 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilimler kadınların eliyle sonraki nesillere aktarılıyor

VAN - Van'daki kilim atölyelerinde kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını sürdürerek sonraki nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Van'da halk eğitim merkezi bünyesinde hizmet veren kilim atölyelerinden faydalanan kadınlar, motifleri büyük bir titizlikle işliyor. 100'den fazla deseni bulunan Van ve Hakkari yöresine ait kilimler, motifleriyle de yörenin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Açılan atölyelerde onlarca kadın, unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık sanatını yeniden canlandırıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezinde açılan atölyede kilimleri dokuyan kadınlar, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatmaya çalışıyor.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi Müdürü Zehra Günini, merkezde açılan 14 kurs ile hizmet verdiklerini ifade ederek, açılan kurslarda her yaş grubuna hitap ettiklerini söyledi. Günini, "14 hocamız ile beraber herkesin ilgisine göre kursumuz var. Giyim üretim teknolojisi, el sanatları, bilgisayar, kuaför, okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim, drama ve fotoğrafçılık gibi her kesimden insanın ilgisine hitap edecek şekilde hizmet vermekteyiz" dedi.

Açılan kurslarda yaklaşık 100 kursiyerin yer aldığını ifade eden Günini, "Kursiyerlerimiz hocalarımızla beraber yeni şeyler öğrenerek ve ufuklarını açmaya çalışarak devam ediyorlar. Kadınların ilgisi çok yoğun. Özellikle hocalarımızın onlarla kurduğu aile ortamı onları buraya bağlıyor. Çünkü hocalarımız onlara bir kursiyer değil de bir aile gibi yaklaşarak derslerini o şekilde ilerletiyorlar ve bir belge sahibi oluyorlar. Bu belgede ileri ki zamanlarda onlara iş imkanı sağlıyor. Ayrıca kursiyerlerimiz burayı biraz da terapi olarak görüyorlar. Yaşadıkları sorunu, sıkıntıyı, o an işlediği bir kilimle ya da diktiği bir ürünle atabileceği bir ortam sağlıyoruz. Bunun yanında yine giyim üretim atölyemizde birçok kursiyerimiz kendisinin ve çocuklarının kıyafetlerini burada dikerek aile bütçelerine de katkı sağlayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kadınların özellikle kilim kursuna yoğun ilgi gösterdiğini belirten Günini, "Kilim, bizim kültürümüzü yansıtan ve unutulmaya yüz tutmuş bir şey. Biz de bunun unutulmasını istemiyoruz. Vesile Hocamız yılların verdiği tecrübeyle kursiyerlerine en güzel şekilde kilim dokumayı öğretiyor. Yöresel olan ve unutulmaya üz tutmuş bu geleneğimizi ilerletebilmek, tanıtabilmek bize çok mutluluk veriyor" diye konuştu.

Daha önce evde vakitlerini boşa harcadıklarını aktaran kadınlar ise "Kilim dokumak bize dertlerimizi sıkıntılarımızı unutturuyor. Ayrıca ailemize destek oluyoruz. Hem öğreniyor hem öğretiyoruz" dediler.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Kültür, Sanat, Kadın, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilim Atölyeleri ile Gelenek Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:08:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kilim Atölyeleri ile Gelenek Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.