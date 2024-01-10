Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ramazan, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" fotoğrafına oy veren Ramazan, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafını seçti.
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları" fotoğrafını oylayan Ramazan, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.
Servet Ramazan, seçkiye katılan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.
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