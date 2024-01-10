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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 5 farklı kategoride yer alan 147 fotoğrafı inceledi ve oy kullandı. Ramazan, deprem, Gazze, haber, çevre ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy vererek, fotoğrafçıları tebrik etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2023\'e damga vuran fotoğraflara oy verdi
10.01.2024 - 09:41,  Güncelleme: 09:43
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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ramazan, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz" fotoğrafına oy veren Ramazan, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları" fotoğrafını oylayan Ramazan, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.

Servet Ramazan, seçkiye katılan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi - Son Dakika
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