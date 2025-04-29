Kilis Belediyesi'nden Anasınıfı Öğrencilerine Çilek Dağıtımı

(KİLİS)- Kilis Belediyesi, belediyeye ait serada yetiştirilen çilekleri şehirdeki anasınıfı öğrencilerine dağıttı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Belediyemize ait serada emekle yetiştirdiğimiz çilekleri, en kıymetli yer olan çocuklarımızın sofrasına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk dağıtımı, desteğe en çok ihtiyaç duyan bölgelerimizden başlattık. Bu sadece bir çilek dağıtımı değil, emeğin, paylaşmanın ve eşitliğin bir simgesidir" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, belediyeye ait serada yetiştirilen çilekleri, şehirdeki anasınıfı öğrencilerine dağıttı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in öncülüğünde gerçekleşen çalışma, maddi durumu kısıtlı olan semtlerdeki okullardan başlatıldı. Doğal yöntemlerle üretilen çilekler, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla belediye ekipleri tarafından titizlikle paketlenerek okullara ulaştırıldı. Çalışma ile çocukların doğal gıdayla tanışması, üretim sürecini öğrenmesi ve tarımsal bilinç kazanması hedeflendi.

Başkan Hakan Bilecen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemize ait serada emekle yetiştirdiğimiz çilekleri, en kıymetli yer olan çocuklarımızın sofrasına ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk dağıtımı, desteğe en çok ihtiyaç duyan bölgelerimizden başlattık. Bu sadece bir çilek dağıtımı değil, emeğin, paylaşmanın ve eşitliğin bir simgesidir" dedi.

Kilis Belediyesi, sosyal sorumluluk ve yerel üretimi destekleyen projelerle çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.