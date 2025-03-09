Kilis Caddeleri İftar Sonrası İstiklal Caddesi'ni Aratmadı - Son Dakika
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Kilis Caddeleri İftar Sonrası İstiklal Caddesi'ni Aratmadı

Kilis, Ramazan ayında iftar sonrası Cumhuriyet Meydanı'nın araç trafiğine kapatılmasıyla İstiklal Caddesi'ni andıran bir atmosfere büründü. Vatandaşlar, yoğun kalabalık eşliğinde iftar sonrası yürüyüş yaparak şehrin coşkusunu yaşadı.

09.03.2025 20:02
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Kilis Caddeleri, iftar sonrası İstiklal Caddesi'ni aratmıyor

KİLİS - Kilis'te Ramazan ayı coşkuyla yaşanırken özellikle iftar sonrası caddelere akın eden vatandaşlar, şehrin merkezinde yoğunluk oluşturuyor.

Kilis Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nı iftardan sonra araç trafiğine kapatılmasıyla meydan ve çevresi adeta İstanbul'un ünlü İstiklal Caddesi'ni andıran bir manzaraya bürünüyor.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Ramazan ayının kent için her zaman ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Ramazan ayı, Kilis'te her zaman farklı bir coşkuyla yaşanır. Bu yıl Ramazan, serin bir havaya denk geldi. Mevsim olarak biraz daha kış aylarına yakın bir dönemdeyiz ama inşallah 10 gün sonra havalar daha da güzelleşecek ve vatandaşlarımız Ramazan'ın keyfini daha rahat çıkarabilecek" dedi.

"Kilis Ramazan ayında yeniden canlanıyor"

Bilecen, iftar sonrası Cumhuriyet Meydanı'nın araç trafiğine kapatılmasının yoğunluğu daha keyifli bir hale getirdiğini belirterek, "Zabıta ve emniyet ekiplerimiz sürekli burada görev yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadı. Eğer bir durum olursa anında müdahale ediyoruz. İnsanlar rahatça sokağa çıkabilir, gezebilir. Ramazan'da Kilis, adeta yeniden canlanıyor. Şehir dışında yaşayan birçok Kilisli, Ramazan ayını burada geçirmek için örneğin İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden geliyor. Kilis, Ramazan'ı gerçekten çok sever. Biz de bu atmosferi doyasıya yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında Kilis sokaklarında yaşanan hareketlilik, vatandaşların da dikkatini çekti. Yoğun kalabalığı İstanbul'un İstiklal Caddesi'ne benzeten Kilisliler, geleneksel hale gelen iftar sonrası yürüyüşlerinin kendileri için önemli bir alışkanlık olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlardan Mustafa Bostancı, Kilis'in Ramazan ayında bambaşka bir atmosfere büründüğünü belirterek, "Ramazan ayında özellikle böyle bir yoğunluk oluşuyor. İstanbul'un İstiklal Caddesi varsa, Kilis'in de Cumhuriyet Meydanı var. Akşamları caddeler dolup taşıyor, insanlar iftar sonrası yürüyüş yapıyor, esnaflar hareketleniyor. Bu şehir Ramazan ayını gerçekten hissederek yaşıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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