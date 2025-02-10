Kilis Kaymakamı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Karanfil, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" adlı fotoğrafını seçen Karanfil, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması" adlı fotoğrafını tercih etti.

Karanfil, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde de Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı fotoğraflarına oy verdi.