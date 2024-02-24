Kilis, Mersin ve Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kilis, Mersin ve Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kilis, Mersin ve Kayseri\'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kilis merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar sürüyor. Kilis, Mersin ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

24.02.2024 10:05
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Kilis merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis, Mersin ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Y.A, S.A, A.M. ve İ.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis, Mersin ve Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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