Kilis Polateli Şahinbey OSB\'ye yatırımcı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kilis Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis-Polateli Şahinbey OSB'nin hayata geçmesiyle kentin ciddi ivme kazanacağını söyledi.
Şahin, 2025'in ilk aylarında birinci etabın altyapı çalışmalarının tamamlanmış olacağını belirterek, "Sanayi bölgesinde 31 kilometre olan yol aksının 22 kilometresini tamamlamış durumdayız. 2025'in ilk aylarında en önemli etap olan birinci etabın altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Özellikle alternatifli olarak enerjiye ulaşım konusunda enerji indirme merkezimizin ihalesi tamamlandı ve 2025'in sonuna kalmadan enerji ile ilgili sorunumuz tamamen çözülmüş olacak ancak bugün iletim hatları organize sanayi bölgesi hatlarının içerisinde. Geçici indirme merkeziyle biz bugün yatırım yapacak bütün müteşebbislere elektriği verecek aşamaya geldik." dedi.
OSB'nin suyla ilgili alternatif çözümlemeler yaptıklarını aktaran Şahin, doğal gazla ilgili de proje çalışmalarının tamamlandığını anlattı.
Vali Şahin, 2025'in sonu itibarıyla bütün yatırımcılara her türlü altyapıyı hazır hale getirecekleri taahhüdü verdiklerini kaydetti.
Bölgede bir yatırımcının üretim aşamasına geçtiğini dile getiren Şahin, "10 yatırımcımız da fabrikalarını kurma aşamasına gelmiş durumda. Bugün itibarıyla 650 hektar olan yatırım yapılacak sanayi parselinin 390 hektarı tamamen yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. 70 ila 75 bin kişinin ilk etapta istihdam edileceği yaklaşık 4 bin hektar genişleme alanına sahip olan Kilis-Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi iki kapısı olan bereketli hilale açılan bir tarafı ile de Akdeniz'e açılan stratejik bir konumda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Kilis ve Gaziantep'in birbirinden ayrılmayan iki kardeş şehir olduğunu vurguladı.
Amanos Tünelleri'nin öneminden bahseden Vali Çeber, "Tünellerinin projesi yapıldı, ihalesi bitti, yatırımcısı belli. Şu an uluslararası finansman için görüşmeler yapılıyor. 3 ya da 4 finans kurumundan en avantajlı olan seçilecek. Yıl sonu itibarıyla kazma vurulması hedefleniyor ve bitirme süresi de yaklaşık 5 yıl. Bu gerçekten çok büyük bir yatırım." diye konuştu.
Çeber, Amanos Tünelleri'nin yapımıyla Mersin Limanı'na olan bağımlılığın ortadan kalkacağını vurguladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Amanos Tünelleri'nin bitirilmesinin bölge ve yatırımcılara büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.
Şahin, daha sonra OSB'yle ilgili katılımcılara sunum yaptı.
Toplantıda AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da OSB'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
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