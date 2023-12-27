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Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te yapılan çalışmalarda aranan 27 şüpheliden 10'u 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülerdi. Diğer 17 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kilis\'te 10 firari hükümlü yakalandı
27.12.2023 - 15:49,  Güncelleme: 15:50
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Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 20-27 Aralık tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda aranan 27 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 17 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kilis, Yargı, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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