Kilis'te 20 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

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Kilis'te hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Z'yi Şehit Sakıp Caddesi'nde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.