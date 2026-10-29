Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

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Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende şehitler için dua edildi.

Polisevi'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan Vali Ömer Kalaylı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in, Türk milletinin istiklal sevdasının ve sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesi olduğunu belirten Kalaylı, "Binlerce yıllık şanlı tarihinden aldığı güçle, en çetin şartlarda dahi istiklalinden vazgeçmeyen bir milletin evlatları olarak, bu kutlu günün heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Vali Kalaylı, davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Resepsiyona, 11. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Coşkun Karaca, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık ile kurum müdürleri, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA
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