 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. Tutuklanan hükümlüler cezaevine teslim edilirken, diğer 10 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kilis\'te 5 firari hükümlü yakalandı
21.12.2023 - 15:05,
Abone Ol

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 13-20 Aralık tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda aranan 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer 10 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kilis, Yargı, Güvenlik, Yakalama, Ceza, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


15:02
'Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek' iddiaları yalan çıktı "Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek" iddiaları yalan çıktı
14:35
Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13
Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07
İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57
Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27
Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:19
Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız

Son Dakika
15:02 "Kimlik ve ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin lira para cezası verilecek" iddiaları yalan çıktı
14:35 Acil servisler dolup taşıyor! Hastanelere başvuran her 100 kişiden 70'i grip
14:35 Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile rekor tazeledi
14:13 Kredi kartı faiz oranları sabit kaldı
14:07 İran, İsrail'den istihbarat almak için özel eğitimli kadınları kullanmaya başladı
13:57 Faiz yüzde 42,5'e yükseltildi
13:27 Pasaportu çalınan Melisa Aslı Pamuk, başrol olduğu filmin galasına katılamadı
13:16 Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
13:16 Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi
13:19 Babacan: Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 15:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement