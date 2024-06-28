Kilis'te 7 firari hükümlü yakalandı

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Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aranan 26 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 19 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.