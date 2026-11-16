Kilis'te 72 yaşındaki kadın üşüyünce eve aldığı mangalın gazından zehirlenerek öldü

Kilis'te 72 yaşındaki kadın üşüyünce eve aldığı mangalın gazından zehirlenerek öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'nde 72 yaşındaki kadın, üşüyünce balkonda yemek için yaktığı mangalı eve aldı. Karbonmonoksitten zehirlenen kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, hayati tehlikesi bulunan 28 yaşındaki üvey oğlu Gaziantep'e sevk edildi.
Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi, üvey oğlu hastaneye kaldırıldı.
Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Karlı (72), balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı, üşümesi üzerine evin içerisine aldı.
Bir süre sonra Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D'den (28) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Karlı ve üvey oğlunun karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi.
Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan M.D. ise Gaziantep'e sevk edildi.
Kaynak: AA
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