Kilis'in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gündeğer ve Yastıca köyleri arasında bulunan Afrin Çayı'ndan bir kişi traktörle geçmeye çalıştığı sırada mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu mahsur kalan kişi ve aracı güvenli şekilde kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Afrin Çayı'nda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
