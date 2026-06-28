Kilis'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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Kilis'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kilis\'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı
28.06.2026 16:44
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Kilis'te yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kilis'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Musabeyli ilçesine bağlı Çınar köyünde, iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G.(28) bıçakla yaralandı, 12 kişi darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

F.G'nin cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı köyde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

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